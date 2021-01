Covid, ospedale del Mare in tilt e Cardarelli saturo: “Così impossibile governare terza ondata” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Siamo alla vigilia di una probabile terza ondata e ci troviamo con l’ospedale del Mare, unico Dea di II livello della Asl Napoli 1, a mezzo servizio chissà per quanto tempo ancora per via della voragine, nosocomi come il Loreto Mare e il San Giovanni Bosco tramutati in presidi Covid e sottratti alla rete dell’emergenza, il San Paolo che inspiegabilmente lavora a scartamento ridotto, mentre il Cardarelli è oramai già saturo da tempo, con barelle che affollano ogni angolo occupabile. È uno scenario che mi preoccupa fortemente e di fronte al quale una nuova risalita della curva dei contagi sarebbe impossibile da governare”. E’ l’allarme lanciato dalla capogruppo regionale del Movimento ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Siamo alla vigilia di una probabilee ci troviamo con l’del, unico Dea di II livello della Asl Napoli 1, a mezzo servizio chissà per quanto tempo ancora per via della voragine, nosocomi come il Loretoe il San Giovanni Bosco tramutati in presidie sottratti alla rete dell’emergenza, il San Paolo che inspiegabilmente lavora a scartamento ridotto, mentre ilè oramai giàda tempo, con barelle che affollano ogni angolo occupabile. È uno scenario che mi preoccupa fortemente e di fronte al quale una nuova risalita della curva dei contagi sarebbeda”. E’ l’allarme lanciato dalla capogruppo regionale del Movimento ...

Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi riporta 1.003 positivi e 104 morti. I ricoveri sono in calo. Questi i dati che emergono dall'analisi di 36 mila tamponi, pari ad ...

La carenza di sangue, acuita ancor di più dall’emergenza sanitaria, è arrivata in Consiglio regionale, sollevata dalla consigliera Francesca De Vito (M5S). “Una delle tante conseguenze della pandemia ...

Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi riporta 1.003 positivi e 104 morti. I ricoveri sono in calo. Questi i dati che emergono dall'analisi di 36 mila tamponi, pari ad ...