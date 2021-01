Covid, Massimo Galli ad Accordi&Disaccordi (Nove): “La variante brasiliana? Dimostra che l’immunità di gregge non si ottiene facendo ammalare tante persone” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “La variante brasiliana del Coronavirus che ora spaventa molto? E’ un bel grattacapo: il virus sotto pressione si adegua e diventa più diffusibile”. Così Massimo Galli, direttore del Reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove. “Dobbiamo ancora riuscire a capire e lo staranno sicuramente facendo a tambur battente: lo sapremo credo a brevissimo termine, mi auguro – ha detto il virologo – Se gli anticorpi evocati dai vaccini in uso sono in condizioni di fregarti anche questa variante. Questo è un po’ il punto fondamentale”. Secondo il professore si tratta di “una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Ladel Coronavirus che ora spaventa molto? E’ un bel grattacapo: il virus sotto pressione si adegua e diventa più diffusibile”. Così, direttore del Reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su. “Dobbiamo ancora riuscire a capire e lo staranno sicuramentea tambur battente: lo sapremo credo a brevissimo termine, mi auguro – ha detto il virologo – Se gli anticorpi evocati dai vaccini in uso sono in condizioni di fregarti anche questa. Questo è un po’ il punto fondamentale”. Secondo il professore si tratta di “una ...

