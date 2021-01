Covid, Lombardia zona rossa: lunedì nuova audizione al Tar | In Veneto le scuole superiori restano chiuse (Di giovedì 21 gennaio 2021) lunedì si terrà una nuova audizione al Tar del Lazio nell'ambito del ricorso della Regione Lombardia contro la zona rossa . Nel frattempo il giudice attraverso un decreto istruttorio acquisirà alcuni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 gennaio 2021)si terrà unaal Tar del Lazio nell'ambito del ricorso della Regionecontro la. Nel frattempo il giudice attraverso un decreto istruttorio acquisirà alcuni ...

