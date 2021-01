Covid, le ultime notizie di oggi. Allarme dell’Oms: variante inglese in 60 Paesi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Covid, le ultime notizie di oggi (21 gennaio 2021) in Italia e nel mondo Covid ultime notizie oggi – L’Italia sorpassa la soglia delle 80mila vittime per la pandemia di Covid 19, mentre nel mondo il numero di decessi ha superato i due milioni. Prosegue la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo nel nostro Paese. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, giovedì 21 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale: ? LA DIRETTA – Covid ultime notizie Ore 07.00 – Allarme dell’Oms: variante inglese in 60 ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021), ledi(21 gennaio 2021) in Italia e nel mondo– L’Italia sorpassa la soglia delle 80mila vittime per la pandemia di19, mentre nel mondo il numero di decessi ha superato i due milioni. Prosegue la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo nel nostro Paese. Di seguito tutte lesul19 in Italia e nel mondo di, giovedì 21 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale: ? LA DIRETTA –Ore 07.00 –in 60 ...

fattoquotidiano : Nuovo record assoluto di decessi in Gran Bretagna: 1.610 morti per Covid nelle ultime 24 ore: un numero mai raggiun… - Agenzia_Ansa : Covid: 13.571 positivi e 524 vittime nelle ultime 24 ore. Eseguiti 279.762 test, il tasso di positività sale al 4,9… - Agenzia_Ansa : Ema: 'Risolti i problemi riscontrati nelle prime dosi del vaccino Pfizer' #ANSA - Notiziedi_it : COVID A POZZUOLI/ Altri 16 contagiati e 5 guariti nelle ultime 24 ore - cinziacaporale : Nuova bozza piano pandemico: 'Valutare le cure caso per caso' - -