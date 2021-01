Covid in Italia, 14mila nuovi contagi e altri 521 morti: cresce ancora tasso positività (5,2%) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono 14.078 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.422.728) a fronte di 267.567 tamponi analizzati (molecolari e antigenici). Il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono 14.078 ida Coronavirus innelle ultime 24 ore (per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.422.728) a fronte di 267.567 tamponi analizzati (molecolari e antigenici). Il ...

fattoquotidiano : Senato, sulle misure anti-Covid prima capriola di Italia Viva. “Astensione”. Rosato l’altro ieri garantiva: “Le vot… - matteosalvinimi : #Salvini: Conte è arrivato in aula dicendo che ha il governo migliore al mondo e ha risolto i problemi, ma i numeri… - msgelmini : Con il prossimo decreto Ristori il governo si accinge a estendere la Cig Covid, garantendo così altre 26 settimane.… - ilpopolano : Blog Post: L'EMERGENZA COVID IN ITALIA - - biif : RT @aAnnanka: ma i cinesi che stramazzavano x terra x il covid a gennaio 2020 eran davvero malati di covid?perchè non è successo anche in I… -