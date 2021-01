Covid in Campania, torna a salire l’indice di contagio: il bollettino di oggi 21 gennaio (Di giovedì 21 gennaio 2021) torna a salire l’indice di contagio in Campania nel bollettino di oggi, 21 gennaio 2021. L’unità di crisi fa sapere che sono più di mille i positivi del giorno su oltre 15mila test effettuati. In percentuale, significa che è positivo il 7,85% dei test, un punto e mezzo percentuale in più di ieri quando l’indice L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 21 gennaio 2021)diinneldi, 212021. L’unità di crisi fa sapere che sono più di mille i positivi del giorno su oltre 15mila test effettuati. In percentuale, significa che è positivo il 7,85% dei test, un punto e mezzo percentuale in più di ieri quandoL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

