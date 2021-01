Covid, in Campania 1.215 nuovi casi (il 7,8% dei tamponi) e 40 morti (venti nelle ultime 48 ore) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono 1.215 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 95 dei quali sintomatici e 1.072 asintomatici. I tamponi processati sono 15.473, di cui 1.300 antigenici (di questi, 48 sono risultati positivi). Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 210.697 (di cui 354 antigenici), il totale dei tamponi eseguiti è 2.285.816 (di cui 6.899 antigenici). Sono 40 i decessi inseriti nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania, 20 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 20 in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei morti in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 è 3.511. Sono ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono 1.215 idi coronavirus emersi24 ore in, 95 dei quali sintomatici e 1.072 asintomatici. Iprocessati sono 15.473, di cui 1.300 antigenici (di questi, 48 sono risultati positivi). Il totale dei positivi indall’inizio dell’emergenza sale a 210.697 (di cui 354 antigenici), il totale deieseguiti è 2.285.816 (di cui 6.899 antigenici). Sono 40 i decessi inseriti nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione, 20 dei quali avvenuti48 ore e 20 in precedenza, ma registrati ieri. Il totale deiindall’inizio della pandemia da-19 è 3.511. Sono ...

