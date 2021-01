Covid | il Tar del Veneto | le scuole superiori restano chiuse | Fondazione Gimbe | ' Con il caos forniture in Italia a rischio la seconda dose'

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Tar delha respinto l'istanza di sospensiva presentata da 17 genitori contro l'ordinanza del presidente Luca Zaia . La Regione aveva bloccato la ripresa delle lezioni in presenza per le ...

tgvenetonews : Il TAR del #Veneto respinge il ricorso presentato da 17 genitori. Le scuole superiori in #Veneto restano chiuse… - infoitinterno : Covid e scuola, il Tar boccia De Luca: elementari e medie tornino in classe - La_Prealpina : Zona rossa, oggi l’udienza al Tar - ottochannel : Covid, il Tar boccia De Luca e riapre le scuole - mondobalneare : Il tribunale amministrativo del Molise ha emesso una delle prime sentenze positive sulla legge 77/2020, che ha gius… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tar

Milano, 21 gennaio 2021 - Lombardia in zona rossa fino al 31 gennaio, a meno che venga accettato il ricorso fatto dalla regione al Tar del Lazio ... tra le categorie più esposte al contagio da ...Il Tar del Veneto ha respinto l'istanza di sospensiva presentata da 17 genitori contro l'ordinanza del presidente Luca Zaia. La Regione aveva bloccato la ripresa delle lezioni in presenza per le scuol ...