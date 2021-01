Covid, 'il medico mi ha prescritto di camminare'. Fermato a 130 chilometri da casa (Di giovedì 21 gennaio 2021) Trovato dai carabinieri di Agnone (Isernia) a 150 chilometri dalla sua abitazione, risponde: 'Il medico mi ha prescritto di camminare molto'. L'uomo, residente in un centro abruzzese, aveva violato le ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Trovato dai carabinieri di Agnone (Isernia) a 150dalla sua abitazione, risponde: 'Ilmi hadimolto'. L'uomo, residente in un centro abruzzese, aveva violato le ...

Ad Agnone in Molise c'è chi fa lo spiritoso per evitare di prendere la multa per non aver rispettato le norme anti COVID. Gli è andata male: è stato denunciato ...

Stagione maledetta per Sergio Aguero che, oltre ai vari infortuni subiti in stagione, ha contratto anche il Covid-19.

