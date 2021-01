Covid, il caso del vaccino russo Sputnik. Ungheria primo paese Ue a dare l’ok. Merkel: “Se approvato da Ema possiamo lavorare insieme con Mosca” (Di giovedì 21 gennaio 2021) La guerra contro il Covid e la carenza di vaccini avvicina anche paesi distanti dal punto di vista diplomatico. Accade a Russia e Germania (con l’eco dell’affaire Navalny ancora ampia) con Angela Merkele – alle prese con i momenti più duri del suo ultimo mandato – che in nome dell’emergenza sanitaria dice del vaccino russo Sputnik V: “Se sarà approvato dall’Ema (agenzia europea per i farmaci, ndr), potremo parlare di accordi sulla produzione e anche dell’uso”. La cancelliera ha sottolineato di aver offerto alla Russia attraverso il Paul Ehrlich Institut “supporto nello sviluppo” del vaccino. “Al di là delle differenze politiche che sono ampie, possiamo certamente lavorare insieme in una pandemia, in un settore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) La guerra contro ile la carenza di vaccini avvicina anche paesi distanti dal punto di vista diplomatico. Accade a Russia e Germania (con l’eco dell’affaire Navalny ancora ampia) con Angelae – alle prese con i momenti più duri del suo ultimo mandato – che in nome dell’emergenza sanitaria dice delV: “Se saràdall’Ema (agenzia europea per i farmaci, ndr), potremo parlare di accordi sulla produzione e anche dell’uso”. La cancelliera ha sottolineato di aver offerto alla Russia attraverso il Paul Ehrlich Institut “supporto nello sviluppo” del. “Al di là delle differenze politiche che sono ampie,certamentein una pandemia, in un settore ...

Capezzone : Su @atlanticomag Anna Bono e il modello Taiwan (non solo nel contrasto al Covid) - RaiNews : #Merkel: variante #COVID19 problema serio, occorrono 'misure equivalenti' in #Ue. Le parole della cancelliera in vi… - ZZiliani : GIUDICATE VOI. A giugno, alla ripresa della Serie A dopo il blocco per Covid, a più riprese la #Juventus non sottop… - infoitsalute : Influenza e Covid. Alla Stato-Regioni il nuovo piano pandemico: mascherine e distanziamento utili anche contro la s… - ArgoTone : RT @pistelligoffr: Fino a pochi giorni fa, avremmo dovuto pagare, e duramente, affollamenti pre-natalizi, movide, cenoni surrettiziamente a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid caso Covid, il caso Abruzzo. A Guardiagrele (Chieti) 111 contagi per la variante inglese Il Fatto Quotidiano Covid-19: 109 positivi in meno in provincia di Rovigo

[CORONAVIRUS] 34 nuove positività e 143 guarigioni in Polesine, la curva continua a decrescere, purtroppo ci sono ancora tre decessi in provincia di Rovigo ...

Svolta per l'impianto Facchini di Pesaro: sarà completato entro il 2022

Pesaro, 21 gennaio 2020 - Arriva la svolta per l'impianto Adriano Facchini di Pesaro. La struttura, voluta dalla Federazione italiana pentathlon moderno e rimasta opera incompiuta, sarà completata gra ...

[CORONAVIRUS] 34 nuove positività e 143 guarigioni in Polesine, la curva continua a decrescere, purtroppo ci sono ancora tre decessi in provincia di Rovigo ...Pesaro, 21 gennaio 2020 - Arriva la svolta per l'impianto Adriano Facchini di Pesaro. La struttura, voluta dalla Federazione italiana pentathlon moderno e rimasta opera incompiuta, sarà completata gra ...