Covid, i sintomi sul cervello e le conseguenze causate dall'infezione (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Anche il cervello può essere interessato dagli effetti del Covid-19. Sarebbero circa trecento gli studi che hanno riscontrato sintomi neurologici collegati all'infezione da Sars Cov-2: dalla cefalea alla mancanza di gusto e olfatto, dalle perdite di memoria fino all'ictus, micro ischemie e in rari casi attacchi epilettici. Secondo Giulio Maira, neurochirurgo e già ordinario di Neurochirurgia all'Università Cattolica, interpellato da il Messaggero, i risultati delle ricerche condotte finora "mostrano che il Covid ha un effetto significativo sul sistema nervoso: a partire da uno dei sintomi più comuni, la perdita dell'olfatto che interessa circa l'80% dei pazienti ed è collegata a un'infiammazione del nervo olfattivo." Se, infatti, il Covid-19 è una patologia ...

