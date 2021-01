Covid Gb | 37 892 casi e 1290 morti nelle ultime 24 ore

(Di giovedì 21 gennaio 2021) (Adnkronos) -24 ore la Gran Bretagna ha registrato 1.290per-19 e 37.892 nuovi contagi. Il dato dei decessi rimane molto alto, ma inferiore al triste record assoluto di ieri (1.820) e aidi martedì (1.610). Prima di martedì, dall'inizio della pandemia vi erano stati solo due bollettini giornalieri con più di 1200 decessi, nota il Guardian. Ora la media degli ultimi sette giorni è di 1.224ogni 24 ore. Per quanto riguarda i contagi, il dato di oggi è leggermente inferiore a quello di ieri (38.905). Negli ultimi sette giorni vi è stato un calo del 24% rispetto alla settimana precedente. Intanto procede rapidamente la vaccinazione. Entro ieri quasi cinque milioni di britannici - per la precisione 4.973. 248 - avevano ricevuto la prima dose.

(Adnkronos) – Nelle ultime 24 ore la Gran Bretagna ha registrato 1.290 morti per covid-19 e 37.892 nuovi contagi. Il dato dei decessi rimane molto alto, ma inferiore al triste record assoluto di ieri ...