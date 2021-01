Covid | Debellini Th Resorts | Non apriremo nostri hotel per stagione invernale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Labitalia) - "Visti gli ultmi Dpcm, abbiamo deciso che nonassolutamente nessuno dei 9 alberghi per la. Le nostre strutture resteranno chiuse". E' l'annuncio che fa, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Graziano, presidente di Th, il gruppo alberghiero più importante per le vacanze sulla neve oggi in Italia. E da grandi numeri anche dal punto di vista dell'occupazione visto che "d'inverno -spiega- sono coinvolte oltre 1.500 persone. Nel pieno dellaestiva 4000. Oggi parte rilevante dell'occupazione con la chiusura delle strutture è in cassai integrazione. E consideri che moltissime persone del sud Italia lavorano con noi nellaestiva e poi anche nella...