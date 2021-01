CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - matteosalvinimi : == ?? #LOMBARDIA #ZONAROSSA: I DATI REALI DI INCIDENZA POSITIVI IGNORATI DAL GOVERNO. LA REGIONE VERSO IL RICORSO ==… - webecodibergamo : Covid, a Bergamo 106 nuovi positivi Lombardia: - 17 in terapia intensiva e 55 decessi - MancioPanza : @Evakent85251888 mi devo vergognare perchè voglio tutelare i giocatori della squadra di Bergamo città già martoriata dal covid? ?? - thurgon : RT @SkyTG24: Covid, studio Bergamo: un paziente guarito su due ha ancora sintomi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bergamo

Il numero totale di nuovi casi si attesta a +2.234. Ecco tutti i dati aggiornati a giovedì 21 gennaio sullo sviluppo della pandemia in Lombardia e in Italia. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie in ...Per quanto riguarda la diffusione dei contagi -secondo quanto riportato dal consueto bollettino giornaliero – sono + 258 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Il computo totale da febbraio ...