Covid, a Bergamo 106 dei 2.234 casi della Lombardia: positività al 5,9% (Di giovedì 21 gennaio 2021) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-17) e nei reparti (-6). A fronte di 37.713 tamponi effettuati, sono 2.234 i nuovi positivi (5,9%). I guariti/dimessi sono 2.822. Va ricordato che, come previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute, nella voce dei tamponi è inserito ora anche il dato dei test antigenici. I dati di giovedì 21 gennaio: – i tamponi effettuati: 37.713 (di cui 28.008 molecolari e 9.705 antigenici) totale complessivo: 5.348.951 – i nuovi casi positivi: 2.234 (di cui 119 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 440.880 (+2.822), di cui 3.516 dimessi e 437.364 guariti – in terapia intensiva: 411 (-17) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.644 (-6) – i decessi, totale complessivo: 26.460 (+55) I nuovi casi per provincia: Milano: 544 di cui 248 a Milano ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-17) e nei reparti (-6). A fronte di 37.713 tamponi effettuati, sono 2.234 i nuovi positivi (5,9%). I guariti/dimessi sono 2.822. Va ricordato che, come previsto dalle indicazioni del MinisteroSalute, nella voce dei tamponi è inserito ora anche il dato dei test antigenici. I dati di giovedì 21 gennaio: – i tamponi effettuati: 37.713 (di cui 28.008 molecolari e 9.705 antigenici) totale complessivo: 5.348.951 – i nuovipositivi: 2.234 (di cui 119 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 440.880 (+2.822), di cui 3.516 dimessi e 437.364 guariti – in terapia intensiva: 411 (-17) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.644 (-6) – i decessi, totale complessivo: 26.460 (+55) I nuoviper provincia: Milano: 544 di cui 248 a Milano ...

