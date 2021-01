Covid-19, un decesso al San Pio: sono 51 i pazienti ricoverati (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – sono 51 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati all’ospedale San Pio di Benevento. Nell’ultima giornata, stando al bollettino divulgato dall’azienda ospedaliera, si è registrato un decesso, mentre un paziente ha lasciato la struttura tornando presso il proprio domicilio. Dei 51 ricoverati 42 sono cittadini della provincia di Benevento e 9 di altre province. Cinque i posti letto occupati in terapia intensiva. Di seguito il resoconto nel report odierno: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –51 ipositivi al-19all’ospedale San Pio di Benevento. Nell’ultima giornata, stando al bollettino divulgato dall’azienda ospedaliera, si è registrato un, mentre un paziente ha lasciato la struttura tornando presso il proprio domicilio. Dei 5142cittadini della provincia di Benevento e 9 di altre province. Cinque i posti letto occupati in terapia intensiva. Di seguito il resoconto nel report odierno: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

petergomezblog : Covid, record di vittime in Germania: 1.244. In Svezia 351 morti nelle 24 ore: mai così tanti. In Cina primo decess… - EffettiSrl : - ernluccar : RT @AStramezzi: Anche se è andato in onda a ora tarda, causa crisi di Governo, spero sia passato il messaggio che tutti i pazienti Covid-19… - NTR24 : ‘San Pio’, anche oggi un decesso per covid. I ricoverati positivi sono 51 - CittaCastello : “I dati di ieri della situazione dell’emergenza da Covid-19 a Città di Castello ci parlano di otto nuovi positivi e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid decesso Covid: Veneto, + 1.003 contagi e 108 decessi Agenzia ANSA Covid, 35 nuovi positivi e un decesso nell'Arertino

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 77 unità, di cui 35 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 867 tamponi. Le persone positive in carico sono 895. Si registra ...

Regione Marche, registrati altri 11 decessi. Morto un 63enne di Ascoli Piceno

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati undici decessi , quattro donne e sette uomini, tutti con patologie pregresse. Nella provincia ...

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 77 unità, di cui 35 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 867 tamponi. Le persone positive in carico sono 895. Si registra ...Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati undici decessi , quattro donne e sette uomini, tutti con patologie pregresse. Nella provincia ...