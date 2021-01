Covid-19, Portogallo chiude le scuole per altri 15 giorni (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Portogallo chiuderà le scuole per 15 giorni. Lo ha annunciato il primo ministro Antonio Costa, preoccupato per la crescita dei contagi legata alla variante britannica del Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilrà leper 15. Lo ha annunciato il primo ministro Antonio Costa, preoccupato per la crescita dei contagi legata alla variante britannica del. L'articolo .

Il Portogallo è tra i paesi europei più colpiti dalla terza ondata della pandemia di Covid-19. La maggior parte dei nuovi casi sarebbe collegato alla cosiddetta variante inglese, che ha spinto gli osp ...

