Covid - 19, nel Lodigiano già 5.667 vaccini: ora si continua (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lodi, 21 gennaio 2021 - A Lodi, per la settimana in corso (dal 18 al 24 gennaio), è stato consegnato lo stesso numero di dosi di vaccino antiCovid della settimana precedente. Nessun ritardo nè ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lodi, 21 gennaio 2021 - A Lodi, per la settimana in corso (dal 18 al 24 gennaio), è stato consegnato lo stesso numero di dosi di vaccino antidella settimana precedente. Nessun ritardo nè ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Coronavirus nel mondo, l'Oms: variante inglese in almeno 60 Paesi. Record di morti in Gran Bretagna: 1.820... la Repubblica Atradius: gli scenari futuri del commercio mondiale in una serie di eventi virtuali a tema

/PRNewswire/ -- Opportunità di rilancio e crescita del business nel contesto del commercio mondiale delineato dalla pandemia e dai suoi impatti su ...

Allegri alla Roma? Fonseca in bilico: decisivo lo Spezia

La Roma conferma Fonseca dopo l'eliminazione di Coppa Italia, ma sarà essenziale la nuova sfida contro lo Spezia. Per Allegri c'è anche il Chelsea.

