Covid-19 e nuove povertà: la raccolta alimentare organizzata da Mare Culturale Urbano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella Milano ancora sotto la morsa del Covid-19, viene organizzata una raccolta di prodotti alimentari per aiutare le persone in difficoltà. L'iniziativa, in programma sabato 30 gennaio, è promossa da Mare Culturale Urbano, in collaborazione con realtà molto attive tra il Municipio 7 e il Municipio 8 di Milano: le Brigate Volontarie per l'Emergenza Brigata Ardita, l'associazione Stare al Galla e la squadra di calcio Partizan Bonola, che ha proprio nella funzione sociale dello sport la sua ragione costitutiva. Sono due i luoghi fisici dove sarà possibile contribuire al progetto, dalle 8.00 alle 18.30: la sede di Mare Culturale Urbano in Cascina Torrette (via Giuseppe Gabetti 15), dove saranno operative anche le Brigate Volontarie per ...

