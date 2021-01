Covid-19, c’è un’altra vittima nel Sannio: deceduto anziano al “San Pio” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoForchia (Bn) – Ancora un decesso per cause legate al Covid-19 nel Sannio. A piangere la scomparsa di nonno Angelo è la comunità di Forchia. Il comune sannita, guidato dal sindaco Pino Papa, ha comunicato il decesso tramite la pagina social del Comune. “Il Covid ha portato via anche un nostro concittadino. La vicinanza dell’Amministrazione comunale e quella della Comunità tutta all’indirizzo della famiglia Basilicata per la scomparsa di nonno Angelo“. L’uomo, che avrebbe compiuto 90 anni il prossimo settembre, era ricoverato all’ospedale “San Pio” di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoForchia (Bn) – Ancora un decesso per cause legate al-19 nel. A piangere la scomparsa di nonno Angelo è la comunità di Forchia. Il comune sannita, guidato dal sindaco Pino Papa, ha comunicato il decesso tramite la pagina social del Comune. “Ilha portato via anche un nostro concittadino. La vicinanza dell’Amministrazione comunale e quella della Comunità tutta all’indirizzo della famiglia Basilicata per la scomparsa di nonno Angelo“. L’uomo, che avrebbe compiuto 90 anni il prossimo settembre, era ricoverato all’ospedale “San Pio” di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

