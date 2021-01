Covid-19, bollettino del 21 gennaio 2021: gli italiani tagliano le cure (Di giovedì 21 gennaio 2021) Come ogni giorno, il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile certifica tutti i casi di contagio da Covid in Italia Puntuale nel pomeriggio arriva l’appuntamento di InstaNews con i dati ufficiali della pandemia di Coronavirus in Italia. La Protezione Civile tutti i giorni verso le 17 rilascia i dati del bollettino legato ai numeri dei casi di Covid-19. Ieri sono stati registrati 524 morti ma per il bollettino completo del 20 gennaio 2021 potete leggere qui. Tutti i dati del contagio di oggi, 21 gennaio 2021 Totale casi: in aggiornamento Morti: Tamponi: Dimessi/Guariti: Ricoverati: Terapie intensive: Tasso di positività: Vaccinati totali: Covid-19, il bollettino di oggi ... Leggi su instanews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Come ogni giorno, ildel Ministero della Salute e della Protezione Civile certifica tutti i casi di contagio dain Italia Puntuale nel pomeriggio arriva l’appuntamento di InstaNews con i dati ufficiali della pandemia di Coronavirus in Italia. La Protezione Civile tutti i giorni verso le 17 rilascia i dati dellegato ai numeri dei casi di-19. Ieri sono stati registrati 524 morti ma per ilcompleto del 20potete leggere qui. Tutti i dati del contagio di oggi, 21Totale casi: in aggiornamento Morti: Tamponi: Dimessi/Guariti: Ricoverati: Terapie intensive: Tasso di positività: Vaccinati totali:-19, ildi oggi ...

SkySportMotoGP : ?? Nuovo bollettino medico sulle condizioni di Fausto Gresini: 'Grave ma è molto combattivo' #SkyMotori #MotoGP… - CasilinaNews : Bollettino Covid in Ciociaria: 69 nuovi positivi e per fortuna 0 decessi - qn_lanazione : Coronavirus Umbria, il bollettino Covid del 21 gennaio. Tutti i dati - zazoomblog : Covid oggi: il bollettino sul Coronavirus in Italia. Dati e contagi regione per regione - #Covid #oggi: #bollettino… - infoitsalute : Covid oggi: il bollettino sul Coronavirus in Italia. Dati e contagi regione per regione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino Coronavirus oggi: bollettino contagi Covid del 21 gennaio. Dati Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Vaccino, Zaia: «Chiesto a Pfizer vendita diretta delle dosi». L'azienda: consegneremo il 100% dosi

Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi riporta 1.003 positivi e 104 morti. I ricoveri sono in calo. Questi i dati che emergono dall'analisi di 36 mila tamponi, pari ad una incidenza del 2,78%.

Coronavirus a Terni, il bollettino fotografa un situazione senza grandi variazioni. Una vittima, ben 9 in Umbria

Il bollettino diffuso dalla regione Umbria fotografa una situazione di sostanziale stabilità per quel che riguarda la diffusione del coronavirus a Terni. Gli attualmente positivi sono 347 (-3 rispett ...

Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi riporta 1.003 positivi e 104 morti. I ricoveri sono in calo. Questi i dati che emergono dall'analisi di 36 mila tamponi, pari ad una incidenza del 2,78%.Il bollettino diffuso dalla regione Umbria fotografa una situazione di sostanziale stabilità per quel che riguarda la diffusione del coronavirus a Terni. Gli attualmente positivi sono 347 (-3 rispett ...