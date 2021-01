"Così Renzi ha salvato Conte". Terremoto e ombre cupe in Parlamento: la contro-storia che nessuno ha raccontato (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giuseppe Conte ha ottenuto la minoranza assoluta, che gli consente di rimanere premier. Tecnicamente si dovrebbe dire maggioranza relativa. In sostanza respira con la cannuccia, sotto il pelo dell'acqua: non ha ottenuto 161 voti ma 156. In sintesi. A Palazzo Madama, non è successo niente. Il cielo da giorni era percorso da nembi da tregenda. Tanto tuonò che non piovve. E dire che poco prima delle 18 in aula si era alzato Matteo Renzi in posa da castigamatti, tonitruante come Zeus con la saetta in mano. Ha scandito con precisione i capi d'accusa, fornito le prove dei delitti contro la buona fede degli italiani commessi dal presidente del Consiglio, che, un anno e cinque mesi fa, lui aveva salvato dalle acque sottraendolo alle mascelle di Salvini. È stato un j' accuse da decapitazione politica: «Hai pensato alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giuseppeha ottenuto la minoranza assoluta, che gli consente di rimanere premier. Tecnicamente si dovrebbe dire maggioranza relativa. In sostanza respira con la cannuccia, sotto il pelo dell'acqua: non ha ottenuto 161 voti ma 156. In sintesi. A Palazzo Madama, non è successo niente. Il cielo da giorni era percorso da nembi da tregenda. Tanto tuonò che non piovve. E dire che poco prima delle 18 in aula si era alzato Matteoin posa da castigamatti, tonitruante come Zeus con la saetta in mano. Ha scandito con precisione i capi d'accusa, fornito le prove dei delittila buona fede degli italiani commessi dal presidente del Consiglio, che, un anno e cinque mesi fa, lui avevadalle acque sottraendolo alle mascelle di Salvini. È stato un j' accuse da decapitazione politica: «Hai pensato alle ...

