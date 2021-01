Cosa è la Candelora? Significato e proverbio

Leggi su funweek

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Perché il presepe andrebbe tolto per tradizione il 2 febbraio, giorno della? In pochi sanno che da tradizione il presepe andrebbe tolto il 2 febbraio, ovvero la festa dellache segna la fine del tempo di Natale. Quella di togliere il presepe il 7 gennaio, subito dopo l’arrivo dei Re Magi, è più che altro una necessità legata alla frenesia di “pulire” la casa dagli addobbi natalizi. Ma si dimentica di differenziare l’aspetto puramente superficiale, fatto di lucine e palline colorate, da quello strettamente religioso rappresentato dal presepe, simbolo della natività di Gesù. Tale tradizione, caduta quasi in disuso, è semplicemente ignorata da molti e si riferisce almeno in origine soltanto al Presepe, unico simbolo realmente religioso del Natale, ma per estensione si può riferire anche all’albero ed agli altri ...