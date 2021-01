Correggio e Parmigianino, ad Art Night su Rai Cultura c'è anche Capodimonte. (Di giovedì 21 gennaio 2021) Due artisti di immenso valore la cui fama nei secoli ha subito fortune alterne, ma che oggi hanno finalmente trovato il loro posto tra i grandi della loro epoca. Nell'anno di Parma Capitale Italiana ... Leggi su gazzettadinapoli (Di giovedì 21 gennaio 2021) Due artisti di immenso valore la cui fama nei secoli ha subito fortune alterne, ma che oggi hanno finalmente trovato il loro posto tra i grandi della loro epoca. Nell'anno di Parma Capitale Italiana ...

Raiofficialnews : Nell’anno di Parma capitale della cultura, #ArtNight propone due documentari sui maestri del rinascimento parmense:… - raicinque : Nell'anno di @parma2021off “Art Night” domani #22gennaio alle 21.15 su #Rai5 propone in #PrimaTV due ritratti eccez… - france_775 : RT @raicinque: Nell'anno di @parma2021off “Art Night” domani #22gennaio alle 21.15 su #Rai5 propone in #PrimaTV due ritratti eccezionali de… - unipr : Domani sera #22gennaio a 'Art Night' su @raicinque Elisabetta #Fadda #unipr parla di #Correggio e #Parmigianino… - TanjaFerraguti : RT @raicinque: Nell'anno di @parma2021off “Art Night” domani #22gennaio alle 21.15 su #Rai5 propone in #PrimaTV due ritratti eccezionali de… -

Ultime Notizie dalla rete : Correggio Parmigianino Il genio di Correggio e di Parmigianino nei nuovi documentari di Art Night ArtsLife Il genio di Correggio e di Parmigianino nei nuovi documentari di Art Night

Correggio e Parmigianino, glorie artistiche del post-rinascimento emiliano sono protagonisti di Art Night, in onda il 22 gennaio alle 21.15 ...

Il Carnevale di Fano in onda sui “Venerdì d’arte” di Rai 5, con la presenza di Maria Flora Giammarioli

FANO – Si parlerà anche di Carnevale di Fano durante i “Venerdì sera d’arte” di RAI5, in onda domani 22 gennaio alle 21.15. L’episodio sarà dedicato ai pittori di Parma e avrà come titolo “Correggio a ...

Correggio e Parmigianino, glorie artistiche del post-rinascimento emiliano sono protagonisti di Art Night, in onda il 22 gennaio alle 21.15 ...FANO – Si parlerà anche di Carnevale di Fano durante i “Venerdì sera d’arte” di RAI5, in onda domani 22 gennaio alle 21.15. L’episodio sarà dedicato ai pittori di Parma e avrà come titolo “Correggio a ...