Coronavirus, vaccino Pfizer: dalla Lombardia al Lazio ecco l’impatto dei ritardi regione per regione (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il rischio non è solo quello di far slittare la campagna vaccinale di diverse settimane ma anche di creare più di qualche problema nella somministrazione della seconda dose per i richiami, prevista 21 giorni dopo la prima Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il rischio non è solo quello di far slittare la campagna vaccinale di diverse settimane ma anche di creare più di qualche problema nella somministrazione della seconda dose per i richiami, prevista 21 giorni dopo la prima

fattoquotidiano : Vaccino Pfizer conferma efficacia “contro la variante inglese” del coronavirus. Oms rilevata in 60 paesi: primi cas… - you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate fino alle 17 di oggi in Italia: 1.237.328 Di cui prime dosi: 1.229.7… - SkyTG24 : Nella lotta al coronavirus, #Israele vanta al momento un primato, ovvero quello del primo Paese al mondo per numero… - Luca_Zunino : Coronavirus, vaccino Pfizer: dalla Lombardia al Lazio ecco l’impatto dei ritardi regione per regione. #vaccinoCovid… - soccorritorich : Coronavirus: come funziona il vaccino Pfizer-BioNTech - -