Coronavirus USA | i morti superano le vittime della Seconda guerra mondiale

Leggi su yeslife

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il numero didi Covid-19 negli Stati Uniti mercoledì ha superato il numero diamericane nel conflitto. In under one year more people have died from covid in the USA than died fighting for the USA in the Second World War which lasted over 3 years. pic.twitter.com/CnKHeRBAgj — Greg Danayan (@GregDanayan) January L'articolo proviene da YesLife.it.