Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti al 21 gennaio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 21 gennaio 2021. Segui Termometro Politico su Google News Governo ultime notizie: Renzi alla battaglia, Conte allarga la maggioranza Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 21 gennaio L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 21 gennaio 2021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 14.078 Tamponi eseguiti: 267.567 Nuovi decessi: 521 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 21 gennaio 2021): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 212021. Segui Termometro Politico su Google News Governo: Renzi alla battaglia, Conte allarga la maggioranza: il bollettino del 21L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 212021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 14.078 Tamponi eseguiti: 267.567 Nuovi decessi: 521 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: 10.497 nuovi positivi e 603 vittime - sole24ore : Coronavirus oggi. La Cina introduce quarantena di 28 giorni per chi viene dall’estero. Germania, verso obbligo di m… - fanpage : “Coi ritardi del vaccino Pfizer a rischio la seconda dose” #21gennaio - ClorindaBonfar1 : RT @CronacaSocial: ?? #Coronavirus in Italia: il bollettino di oggi. Su casi e morti. Giù i ricoveri. I DATI ?? - Tele_Nicosia : Coronavirus. In Sicilia il 21 gennaio nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 1.230, i decessi sono 28 -