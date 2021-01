Coronavirus Sicilia, Musumeci avverte: “Presto rischio di nuovo lockdown” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nello Musumeci durissimo sulla situazione Coronavirus Sicilia che riguarda la sua Regione. “Alcuni cittadini proprio non capiscono”. Resta molto critica la situazione Coronavirus Sicilia. Al punto che il governatore Nello Musumeci, in quota centro destra, paventa una spiacevole eventualità da mettere in pratica nell’immediato futuro. “Si renderà necessario istituire un nuovo lockdown totale, esattamente come L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nellodurissimo sulla situazioneche riguarda la sua Regione. “Alcuni cittadini proprio non capiscono”. Resta molto critica la situazione. Al punto che il governatore Nello, in quota centro destra, paventa una spiacevole eventualità da mettere in pratica nell’immediato futuro. “Si renderà necessario istituire untotale, esattamente come L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

