Coronavirus Sicilia, il bollettino del 21 gennaio: 1,230 nuovi casi, 28 i decessi. La situazione a Palermo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono 1.230 i nuovi casi di Covid, registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia.E' di 1.230 il totale dei nuovi casi di Coronavirus, registrati nelle ultime 24 ore nella nostra isola. 28 i morti, crescono i ricoverati in terapia intensiva: ad oggi 221. In calo i ricoverati, scesi a 1.436 unità. I guariti sono stati 981. 46.898 i contagiati, 21.609 i tamponi con la percentuale di positività del 5,69%. Questo quanto si evince dal bollettino del 21 gennaio diffuso dal ministero della Salute.La situazione nelle province Siciliane vede Palermo ancora in testa per numero di positivi, 465, seguito da Catania 248, Messina 127, Trapani 112, Siracusa 68, Ragusa 36, Caltanissetta 104, Agrigento 41, Enna 35. Leggi su mediagol (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono 1.230 idi Covid, registrati nelle ultime 24 ore in.E' di 1.230 il totale deidi, registrati nelle ultime 24 ore nella nostra isola. 28 i morti, crescono i ricoverati in terapia intensiva: ad oggi 221. In calo i ricoverati, scesi a 1.436 unità. I guariti sono stati 981. 46.898 i contagiati, 21.609 i tamponi con la percentuale di positività del 5,69%. Questo quanto si evince daldel 21diffuso dal ministero della Salute.Lanelle provincene vedeancora in testa per numero di positivi, 465, seguito da Catania 248, Messina 127, Trapani 112, Siracusa 68, Ragusa 36, Caltanissetta 104, Agrigento 41, Enna 35.

Regione_Sicilia : Il presidente @Musumeci_Staff ha richiesto al Governo l'istituzione della zona rossa in tutta la #Sicilia -… - Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: '#Sicilia zona rossa per due settimane' - - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 21 gennaio: 1,230 nuovi casi, 28 i decessi. La situazione a Palermo - siracusaoggi : (Coronavirus, il bollettino: 1.230 positivi in Sicilia, +68 in provincia di Siracusa) - - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, 1.230 nuovi casi (12.6 % dei tamponi) in Sicilia di cui 127 a Messina) è stato pub… -