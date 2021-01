Coronavirus: Oms, 'felici che Usa restino in nostra famiglia nazioni' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Milano, 21 gen. (Adnkronos Salute) - "L'Oms è una famiglia di nazioni. Siamo tutti contenti che gli Stati Uniti restino nella famiglia". Così il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, commenta su Twitter le parole dell'immunologo americano Anthony Fauci che anticipano le intenzioni degli Usa sotto la presidenza di Joe Biden: restare membri dell'Oms e aderire all'iniziativa Covax sui vaccini anti Covid. Il messaggio di unione lanciato dal Dg (con a corredo la foto di lui che ascolta il discorso di Fauci) sono accompagnate dall'hashtag 'we are family'. Il Dg Tedros si è poi rivolto direttamente al neo presidente Usa: "Grazie, presidente Biden, per aver onorato la sua promessa di mantenere l'appartenenza degli Stati Uniti all'Oms". Dopo l'annuncio di Fauci sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Milano, 21 gen. (Adnkronos Salute) - "L'Oms è unadi. Siamo tutti contenti che gli Stati Unitinella". Così il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, commenta su Twitter le parole dell'immunologo americano Anthony Fauci che anticipano le intenzioni degli Usa sotto la presidenza di Joe Biden: restare membri dell'Oms e aderire all'iniziativa Covax sui vaccini anti Covid. Il messaggio di unione lanciato dal Dg (con a corredo la foto di lui che ascolta il discorso di Fauci) sono accompagnate dall'hashtag 'we are family'. Il Dg Tedros si è poi rivolto direttamente al neo presidente Usa: "Grazie, presidente Biden, per aver onorato la sua promessa di mantenere l'appartenenza degli Stati Uniti all'Oms". Dopo l'annuncio di Fauci sulla ...

