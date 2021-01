Coronavirus, oggi nel Lazio 1.303 nuovi casi. D’Amato: ‘Prevediamo un valore Rt in calo, di nuovo sotto a 1’ (Di giovedì 21 gennaio 2021) Su oltre 12.000 tamponi e quasi 14.000 antigenici (per un totale di oltre 26.000 test), nel Lazio nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.303 nuovi casi positivi. 36 i pazienti deceduti e 1.771 i guariti. “Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città tornano a quota 600. Rispetto al giovedì della scorsa settimana registriamo un calo di 513 casi. Prevediamo un valore RT in calo di nuovo sotto a 1 e una riduzione del tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva e di area medica per pazienti COVID” – commenta l’assessore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Su oltre 12.000 tamponi e quasi 14.000 antigenici (per un totale di oltre 26.000 test), nelnelle ultime 24 ore si sono registrati 1.303positivi. 36 i pazienti deceduti e 1.771 i guariti. “Aumentano i, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. Ia Roma città tornano a quota 600. Rispetto al giovedì della scorsa settimana registriamo undi 513. Prevediamo unRT india 1 e una riduzione del tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva e di area medica per pazienti COVID” – commenta l’assessore ...

Il bollettino del Lazio di oggi: su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (-47) e quasi 14 mila antigenici per un totale di oltre 26 mila test, si registrano 1.303 casi positivi al Covid (+22), 36 ...

Coronavirus, i dati di oggi 21 gennaio a Parma e provincia

Vota! Coronavirus, i dati di oggi 21 gennaio a Parma e provincia. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 206.578 casi di positività, 1 ...

Vota! Coronavirus, i dati di oggi 21 gennaio a Parma e provincia. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 206.578 casi di positività, 1 ...