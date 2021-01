Coronavirus, lockdown per 1,6 milioni di persone a Pechino - Ema in allerta per le varianti - Oxford lavora a nuovi vaccini (Di giovedì 21 gennaio 2021) Pechino inasprisce le misure e mette in lockdown 1,6 milioni di persone mentre la Cina ha annunciato 144 nuovi casi di Coronavirus, tra cui 129 a trasmissione locale. Tra i casi a trasmissione locale, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 gennaio 2021)inasprisce le misure e mette in1,6dimentre la Cina ha annunciato 144casi di, tra cui 129 a trasmissione locale. Tra i casi a trasmissione locale, ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, lockdown per 1,6 milioni di persone a Pechino | Ema in allerta per le varianti | Oxford lavora a nuovi… - fanpage : Walter Ricciardi: 'Serve #lockdown di un mese, inutile perdere tempo con le fasce' - AGisotti : Barbara Jatta: Musei Vaticani verso riapertura a Febbraio. Boom di visite su sito web e social - Vatican News… - PalermoToday : Le zone gialle e arancioni non funzionano, il lockdown 'unica arma' contro il virus - CiroCara : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, lockdown per 1,6 milioni di persone a Pechino | Ema in allerta per le varianti | Oxford lavora a nuovi va… -