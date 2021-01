Coronavirus Italia, scoperto maxi focolaio: almeno 21 morti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si aggrava il bilancio del focolaio di Coronavirus scoppiato in una Residenza sanitaria assistenziale per anziani a Como: i decessi tra gli ospiti sono saliti a 21, mentre i contagiati sono 85 su 93 persone ospitate complessivamente, oltre il 91 per cento. La struttura si trova in via Varesina, in località Rebbio, e fa parte assieme ad altre tre (due Rsa e una casa albergo) della Fondazione Ca' d'Industria. "Nelle riunioni con il nostro gruppo di crisi abbiamo cercato di capire in che maniera il virus sia entrato – spiega il presidente della Fondazione Gianmarco Beccalli a Fanpage.it – e siamo arrivati a pensare che si sia trattato di una serie di concause. Da un lato, alcuni ospiti potrebbero essersi contagiati dopo brevi ricoveri in ospedali. Naturalmente i tamponi effettuati sia al momento delle dimissioni sia al nuovo ingresso nella Rsa erano ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si aggrava il bilancio deldiscoppiato in una Residenza sanitaria assistenziale per anziani a Como: i decessi tra gli ospiti sono saliti a 21, mentre i contagiati sono 85 su 93 persone ospitate complessivamente, oltre il 91 per cento. La struttura si trova in via Varesina, in località Rebbio, e fa parte assieme ad altre tre (due Rsa e una casa albergo) della Fondazione Ca' d'Industria. "Nelle riunioni con il nostro gruppo di crisi abbiamo cercato di capire in che maniera il virus sia entrato – spiega il presidente della Fondazione Gianmarco Beccalli a Fanpage.it – e siamo arrivati a pensare che si sia trattato di una serie di concause. Da un lato, alcuni ospiti potrebbero essersi contagiati dopo brevi ricoveri in ospedali. Naturalmente i tamponi effettuati sia al momento delle dimissioni sia al nuovo ingresso nella Rsa erano ...

