Coronavirus in Sicilia, Musumeci: “Non escludo lockdown” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Siamo preoccupati, il diritto alla vita è prioritario, e se il contagio non dovesse abbassarsi noi alla fine del mese adotteremo ulteriori misure restrittive d’intesa con il Governo nazionale e non escludo che si possa arrivare ad un lockdown come quello della scorsa primavera”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Siamo preoccupati, il diritto alla vita è prioritario, e se il contagio non dovesse abbassarsi noi alla fine del mese adotteremo ulteriori misure restrittive d’intesa con il Governo nazionale e nonche si possa arrivare ad uncome quello della scorsa primavera”. Lo ha detto il presidente della Regionena, Nello, a

Regione_Sicilia : Il presidente @Musumeci_Staff ha richiesto al Governo l'istituzione della zona rossa in tutta la #Sicilia -… - Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: '#Sicilia zona rossa per due settimane' - - veratto_A : RT @ILOVEPACALCIO: #Coronavirus #Sicilia: il #Codacons lancia l'allarme 'Troppi furti negli ospedali' - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus #Sicilia: focolai in due case di riposo. 86 positivi - Codacons : RT @ILOVEPACALCIO: #Coronavirus #Sicilia: il #Codacons lancia l'allarme 'Troppi furti negli ospedali' -