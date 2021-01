Coronavirus in Lombardia | il bollettino di giovedì 21 gennaio 2021 | 2 234 nuovi casi e 55 decessi

RegLombardia : #LNews A fronte di 24.129 tamponi effettuati, sono 930 i nuovi positivi (3,8%). I guariti/dimessi sono 976. *Come… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-17) e nei reparti (-6). A fronte di 37.713 tamponi effe… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2) e nei reparti (-13). A fronte di 26.535 tamponi effett… - claudiomolino : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-17) e nei reparti (-6). A fronte di 37.713 tamponi effettuati… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: #Coronavirus, altri 521 decessi ?? Nuovi casi 14.078 su 267mila tamponi ?? Dei nuovi casi, 2.234 in #Lombardia, 1.320 i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

Ci sono altri 202 positivi in provincia di Como mentre invece diminuiscono i ricoverati in ospedale sia sul Lario sia a livello regionale. In Lombardia oggi sono stati processati 37.713 tamponi (compr ...Sia a livello regionale che nazionale sale il tasso di positività dei tamponi. 521 i decessi in Italia, di cui 55 in Lombardia ...