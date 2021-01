Coronavirus in Italia, risale tasso positività. Oltre 500 vittime (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono 14.078 i nuovi casi di Coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di 267.567 tamponi compresi gli antigenici con il tasso di positività che risale al 5,2%, dopo il 4,8% di ieri. Ancora alto il numero delle vittime che oggi sono 521. Calano le terapie intensive (-43) e i ricoveri ordinari (-424). È quanto emerge dal bollettino di oggi, giovedì 21 gennaio, diffuso dal Ministero della Salute e riguardante la situazione epidemiologica Italiana. In totale sono 2.428.221 i casi di Coronavirus in Italia dall’inizio dell’emergenza sanitaria. La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Lazio. “Negli ultimi giorni la curva non è precipitata verso il basso, ma segnali di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono 14.078 i nuovi casi dinel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di 267.567 tamponi compresi gli antigenici con ildicheal 5,2%, dopo il 4,8% di ieri. Ancora alto il numero delleche oggi sono 521. Calano le terapie intensive (-43) e i ricoveri ordinari (-424). È quanto emerge dal bollettino di oggi, giovedì 21 gennaio, diffuso dal Ministero della Salute e riguardante la situazione epidemiologicana. In totale sono 2.428.221 i casi diindall’inizio dell’emergenza sanitaria. La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Lazio. “Negli ultimi giorni la curva non è precipitata verso il basso, ma segnali di ...

