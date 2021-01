Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 gennaio: leggero aumento dei positivi (Di giovedì 21 gennaio 2021) I dati da contagio da Coronavirus di oggi I dati del contagio da Coronavirus odierni, pubblicati dal ministero della Salute, fanno registrare rispetto a ieri un lieve aumento dei nuovi positivi. Il dato dei deceduti cala di tre unità, fermandosi a 521 (a fronte dei 524 di ieri). Il tasso di positività sale al 5,2% rispetto al 4,85% di ieri. Gli aggiornamenti Rispetto a ieri, sono 14.078 i positivi su un totale di 516.568 attualmente positivi, ma si registra un -6.985 degli attuali positivi e in numero inferiore sono anche i guariti/dimessi, dato che si ferma a 20.519. Calano leggermente i ricoveri in terapia intensiva, ma sono leggermente aumentati i ricoveri in Ti giornalieri (+3 rispetto a ieri). Inferiore è il numero degli isolamenti domiciliari. ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) I dati da contagio dadi oggi I dati del contagio daodierni, pubblicati dal ministero della Salute, fanno registrare rispetto a ieri un lievedei nuovi. Il dato dei deceduti cala di tre unità, fermandosi a 521 (a fronte dei 524 di ieri). Il tasso dità sale al 5,2% rispetto al 4,85% di ieri. Gli aggiornamenti Rispetto a ieri, sono 14.078 isu un totale di 516.568 attualmente, ma si registra un -6.985 degli attualie in numero inferiore sono anche i guariti/dimessi, dato che si ferma a 20.519. Calano leggermente i ricoveri in terapia intensiva, ma sono leggermente aumentati i ricoveri in Ti giornalieri (+3 rispetto a ieri). Inferiore è il numero degli isolamenti domiciliari. ...

