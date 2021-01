Coronavirus, il bollettino di oggi: 14.078 nuovi casi e 521 morti. Il tasso di positività risale al 5,2%. Oltre 516mila gli attualmente positivi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Di nuovo in crescita in Italia i nuovi casi di Coronavirus. Sono 14.078, rispetto ai 13.571 di ieri, quelli registrati nelle ultime 24 ore a fronte di un lieve calo di tamponi che, tra molecolari e antigenici, sono stati 267.567 rispetto ai 279.762 di mercoledì. Il tasso positività sale al 5,2% dal 4,8% di ieri. Le vittime sono, invece, 521 in più (ieri 524) per un totale di 84.202 decessi dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 516.568 (+6.985), 492.105 (-6.518) dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti sono 20.519 in più. Diminuisce la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 22.045 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Di nuovo in crescita in Italia idi. Sono 14.078, rispetto ai 13.571 di ieri, quelli registrati nelle ultime 24 ore a fronte di un lieve calo di tamponi che, tra molecolari e antigenici, sono stati 267.567 rispetto ai 279.762 di mercoledì. Ilsale al 5,2% dal 4,8% di ieri. Le vittime sono, invece, 521 in più (ieri 524) per un totale di 84.202 decessi dall’inizio della pandemia. Gli, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 516.568 (+6.985), 492.105 (-6.518) dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti sono 20.519 in più. Diminuisce la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 22.045 ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus oggi: bollettino contagi Covid del 21 gennaio. Dati Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Coronavirus: 1.230 nuovi casi e oltre mille guarigioni in Sicilia

Covid, altri 521 morti e 14.078 casi in Italia nelle ultime 24 ore

