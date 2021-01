Coronavirus | FISG stanzia un milione e mezzo per le società colpite dal Covid

(Di giovedì 21 gennaio 2021) La ripresa dalla crisi causata dalla pandemia deve comprendere sia i professionisti che lo sport dilettantistico e amatoriale. Per questo la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha comunicato di aver versato tutti i contributi a sostegno dellesportive in difficoltà per il-19. Unomento totale di 1.565.505 euro destinati a 164 realtà sportive. Una copertura del 71% del totale delleaffiliate nella stagione 2020/2021 e dell’88% degli atleti tesserati, a esclusione dei gruppi sportivi militari. SportFace.

