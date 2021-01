Coronavirus, ecco il bollettino Mondiale delle ultime 24 ore (Di giovedì 21 gennaio 2021) Coronavirus: gli Stati Uniti confermano, con oltre 142mila casi, il primo posto della classifica Mondiale. L’Italia è al decimo posto tra le nazioni europee Coronavirus nel Mondo: Secondo i dati dell’Oms aggiornati al 20 gennaio, il primo Paese per numero di nuovi positivi giornalieri sono ancora gli Stati Uniti con oltre 142mila casi, seguiti dal Regno Unito con oltre 33mila positivi e il Brasile con oltre 23mila contagiati. Tra le nazioni europee nella lista ci sono: al quarto posto la Francia, la Germania in sesta posizione, la Spagna in settima e l’Italia al decimo posto con oltre 10mila casi. Gli Stati Uniti sono in vetta alla classifica Mondiale ” Coronavirus”, per numero totale di casi e vittime, il paese più colpito al mondo. Il Regno Unito è posizionato al secondo posto della ... Leggi su zon (Di giovedì 21 gennaio 2021): gli Stati Uniti confermano, con oltre 142mila casi, il primo posto della classifica. L’Italia è al decimo posto tra le nazioni europeenel Mondo: Secondo i dati dell’Oms aggiornati al 20 gennaio, il primo Paese per numero di nuovi positivi giornalieri sono ancora gli Stati Uniti con oltre 142mila casi, seguiti dal Regno Unito con oltre 33mila positivi e il Brasile con oltre 23mila contagiati. Tra le nazioni europee nella lista ci sono: al quarto posto la Francia, la Germania in sesta posizione, la Spagna in settima e l’Italia al decimo posto con oltre 10mila casi. Gli Stati Uniti sono in vetta alla classifica”, per numero totale di casi e vittime, il paese più colpito al mondo. Il Regno Unito è posizionato al secondo posto della ...

