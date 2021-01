Coronavirus, Dpcm del 14 gennaio: le regole da seguire per chi rientra in Italia dall’estero (Di giovedì 21 gennaio 2021) Innanzitutto è obbligatorio presentare alla compagnia aerea con cui si viaggia all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e con risultato negativo Leggi su firenzepost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Innanzitutto è obbligatorio presentare alla compagnia aerea con cui si viaggia all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e con risultato negativo

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente misure per il contrasto e il conte… - sbonaccini : #CORONAVIRUS, l'Emilia-Romagna è confermata in zona arancione. Da domani, 16 gennaio, entra in vigore il nuovo… - FirenzePost : Coronavirus, Dpcm del 14 gennaio: le regole da seguire per chi rientra in Italia dall’estero - LorenzPardini : Su @qn_giorno i @Seamen_milano ufficializzano #alexburdette #seamen #milan #milano #italy #americanfootball… - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 20 gennaio 2021: 13.571 nuovi casi e 524 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Dpcm Coronavirus oggi. Bozza Dpcm, dal 18 scuole superiori in presenza al 50%. Divieto asporto per bar ... Il Sole 24 ORE Negozi stremati Zona rossa da rivedere

A seguito del nuovo dpcm del 14 gennaio contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, MonteNapoleone District invoca una ...

Caccia al cinghiale, c’è la proroga Si può sparare fino al 31 gennaio

E alla fine da Palazzo Donini arriva l’ok per la proroga della caccia al cinghiale: il prelievo venatorio è ammesso fino al 31 gennaio. È quanto ha disposto la Giunta regionale, su proposta dell’asses ...

A seguito del nuovo dpcm del 14 gennaio contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, MonteNapoleone District invoca una ...E alla fine da Palazzo Donini arriva l’ok per la proroga della caccia al cinghiale: il prelievo venatorio è ammesso fino al 31 gennaio. È quanto ha disposto la Giunta regionale, su proposta dell’asses ...