Coronavirus 21 gennaio: oltre 500 morti, netto calo dei ricoveri (Di giovedì 21 gennaio 2021) Emergenza Coronavirus 21 gennaio oggi in Italia: oltre 500 morti, netto calo dei ricoveri, i dati e la situazione aggiornata. Sembrano funzionare le misure di contenimento del Coronavirus in Italia: i dati mostrano infatti come non ci siano impennate nel numero dei contagi giornalieri e decresca costantemente quello degli attuali positivi. Da segnalare inoltre una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Emergenza21oggi in Italia:500dei, i dati e la situazione aggiornata. Sembrano funzionare le misure di contenimento delin Italia: i dati mostrano infatti come non ci siano impennate nel numero dei contagi giornalieri e decresca costantemente quello degli attuali positivi. Da segnalare inuna L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 gennaio: 14.078 nuovi casi e 521 morti - RaiNews : I dati sul #coronavirus in Italia - fanpage : “Coi ritardi del vaccino Pfizer a rischio la seconda dose” #21gennaio - SkyTG24 : #Coronavirus Il bollettino del #21gennaio: nelle ultime 24 i tamponi sono 267.567, compresi i test rapidi… - PalermoToday : Covid, in Sicilia contagi in lieve flessione: cala il numero delle persone in ospedale -