Coppa Italia | Lazio ai quarti | Parma beffato e piegato 2-1 nel finale

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Latira un sospiro di sollievo. L'obiettivo è raggiunto: la formazione biancoceleste è aidi. Ma che fatica per piegare ildi D'Aversa. La squadra di Roberto D'Aversa lotta e accarezza l'idea di giocarsi la qualificazione almeno ai supplementari. Solo un episodio sfortunato nelfa la differenza.MATCHNei primi venti minuti ladomina in lungo e in largo. Anzi, a un certo punto, viene da pensare che stia persino vanificando una netta superiorità. Al 14' Muriq entra in area e colpisce il palo a portiere battuto. Passano sette minuti e tocca a Pereira imitare il compagno, scheggiando lo stesso legno. Ma sessanta secondi dopo lava avanti con il colpo di testa vincente. Ilprova a scuotersi e impegna ...