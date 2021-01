Coppa del Re: l’Alcoyano elimina il Real Madrid! (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Coppa del Re risulta indigesta ad un’altra big del calcio spagnolo. Dopo l’Atletico Madrid, eliminato dal Cornella, stavolta è toccato al Real Madrid abbandonare la manifestazione nazionale per mano dell’Alcolayano, compagine della Segunda Division B, che corrisponde alla Serie C italiana. Real Madrid, è crisi vera? Sembrerebbe proprio di si. Le merengues falliscono clamorosamente il secondo obiettivo stagionale, dopo l’eliminazione dalla semifinale della SuperCoppa Spagnola per mano dell’Atletico Bilbao. I prossimi avversari dell’ Atalanta agli ottavi di finale di Champions League pensavano di sbrigare la formalità in men che non si dica, dopo aver trovato il vantaggio con Eder Militao. Ma, all’80’, è arrivata la doccia fredda con il pareggio di Jose Solbes che ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ladel Re risulta indigesta ad un’altra big del calcio spagnolo. Dopo l’Atletico Madrid,to dal Cornella, stavolta è toccato alMadrid abbandonare la manifestazione nazionale per mano dell’Alcolayano, compagine della Segunda Division B, che corrisponde alla Serie C italiana.Madrid, è crisi vera? Sembrerebbe proprio di si. Le merengues falliscono clamorosamente il secondo obiettivo stagionale, dopo l’zione dalla semifinale della SuperSpagnola per mano dell’Atletico Bilbao. I prossimi avversari dell’ Atalanta agli ottavi di finale di Champions League pensavano di sbrigare la formalità in men che non si dica, dopo aver trovato il vantaggio con Eder Militao. Ma, all’80’, è arrivata la doccia fredda con il pareggio di Jose Solbes che ha ...

