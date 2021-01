Conor McGregor al grande rientro: “Prometto un capolavoro”. Domenica la sfida a Poirier. E Khabib ritorna? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Conor McGregor è pronto per tornare sul ring a un anno di distanza dalla sua ultima apparizione su un ottagono. Una delle grandi iconi della MMA (arti marziali miste) si appresta a fronteggiare lo statunitense Dustin Poirier, l’appuntamento è per Domenica 24 gennaio (la main card incomincerà alle ore 04.00) all’Etihad Stadium di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Si tratta della rivincita di una contesa andata in scena sette anni fa e vinta agevolmente dall’irlandese per ko dopo appena 106 secondi. Guarda in streaming live McGregor-Poirier su DAZN Conor McGregor è stato molto chiaro sul suo profilo Twitter: “Prometto un capolavoro”. Il 32enne partirà con i favori del pronostico e punta a una grande ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021)è pronto per tornare sul ring a un anno di distanza dalla sua ultima apparizione su un ottagono. Una delle grandi iconi della MMA (arti marziali miste) si appresta a fronteggiare lo statunitense Dustin, l’appuntamento è per24 gennaio (la main card incomincerà alle ore 04.00) all’Etihad Stadium di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Si tratta della rivincita di una contesa andata in scena sette anni fa e vinta agevolmente dall’irlandese per ko dopo appena 106 secondi. Guarda in streaming livesu DAZNè stato molto chiaro sul suo profilo Twitter: “un”. Il 32enne partirà con i favori del pronostico e punta a una...

elvisfabrix : RT @DAZN_IT: Las Vegas, 27 settembre 2014: si affrontano per la prima volta Conor McGregor e Dustin Poirier. La furia dell'irlandese si ab… - fight_shield : John Kavanagh, allenatore di Conor McGregor, potrebbe aver rivelato parte della strategia di 'Notorious' - tuttomma_it : Da 'Who the f**k is that guy' alle migliori sparate con José Aldo ed Eddie Alvarez, 'Notorious' commenta il meglio… - Keepo_7 : Tra poco conferenza stampa tra Conor e Dustin. Sarà interessante vedere come si comporterà Conor. Onesto, io spero… - tuttomma_it : 'Ho la risposta per distruggere quell'uomo. So cose sulla sua famiglia... Scappa via'. McGregor, di fioretto. -

Ultime Notizie dalla rete : Conor McGregor Guai per McGregor, una donna lo trascina in tribunale: l'accusa è di lesioni SportFair Conor McGregor al grande rientro: “Prometto un capolavoro”. Domenica la sfida a Poirier. E Khabib ritorna?

Conor McGregor è pronto per tornare sul ring a un anno di distanza dalla sua ultima apparizione su un ottagono. Una delle grandi iconi della MMA (arti marziali miste) si appresta a fronteggiare lo sta ...

Conor McGregor: John Kavanagh rivela la sua strategia?

John Kavanagh, allenatore di Conor McGregor, potrebbe aver rivelato parte della strategia di "Notorious" Conor McGregor tornerà nell’ottagono, dopo quasi un anno, questo sabato ad UFC 257, ed affronte ...

Conor McGregor è pronto per tornare sul ring a un anno di distanza dalla sua ultima apparizione su un ottagono. Una delle grandi iconi della MMA (arti marziali miste) si appresta a fronteggiare lo sta ...John Kavanagh, allenatore di Conor McGregor, potrebbe aver rivelato parte della strategia di "Notorious" Conor McGregor tornerà nell’ottagono, dopo quasi un anno, questo sabato ad UFC 257, ed affronte ...