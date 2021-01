Coni | convocato ufficialmente l’esecutivo del Cio che valuterà il caso Italia

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 gennaio 2021)del Comitato Olimpico Internazionale è statoin via ufficiale per le ore 12 di mercoledì 27 gennaio. Arrivano dunque data e orario per conoscere il destino dell’, il cuidi non autonomia dalla politica (che comporta una violazione della carta olimpica) sarà valutato dale per il quale si rischia la sanzione di sospensione in violazione dell’articolo 27. Ciò comporterebbe, tra le altre cose, l’impossibilità di presentarsi con il simbolo dele con i colori azzurri alle Olimpiadi di Tokyo, alle quali comunque parteciperebbero gli atletini. SportFace.