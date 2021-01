Con la cultura non si mangia | la Rivoluzione NecessAria di Alessio Bertallot 

Leggi su formiche

(Di giovedì 21 gennaio 2021)Bertallot è una figura storica nel mondo della radiofonia. Musicista, autore e Dj, dal 2013 conduce Casa Bertallot in streaming e podcast. L’arte da sempre tenta di interpretare i tempi. Purtroppo oggi questa interpretazione manca perché il mondo dellasta vivendo un periodo buio. Da dove ripartire? Ritengo che il problema sia proprio alla radice. Dobbiamo rifondare tutto. Occorrerebbe un piano collettivo e ambizioso sul futuro. Sta emergendo qualcosa dal sottoboscole? Al momento no, siamo nel bel mezzo della notte. La sensazione psicologica è quella di un assedio. Non esiste un’ agglomerazione di energie positive, forse perché è difficile dare una dimensione strategica e prospettica sul futuro. Tuttavia, dobbiamo darci una scossa, iniziando a compiere piccole azioni individuali affinché si creino delle ...