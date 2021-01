Comunali Milano | Maurizio Lupi si sfila e silura Rasia

Leggi su dire

(Di giovedì 21 gennaio 2021) MILANO – Non sarà Maurizio Lupi il candidato del centrodestra per le amministrative milanesi. A certificarlo lo stesso ex ministro intervenendo a Telelombardia. “Stiamo cercando il candidato da opporre a Sala, ne abbiamo parlato anche ieri, nel vertice di maggioranza a Roma- spiega- perché in questo il momento il centrodestra ha bisogno di trovare il migliore candidato, e Milano merita una competizione in cui i cittadini possano scegliere tra i migliori, non tra il meno peggio”.