Compagni al cinema | 10 film intorno al Pci tra Scola e Berlinguer

a cura di Chiara Zanini Per i cento anni dalla nascita del Partito comunista italiano, fondato il 21 gennaio 1921 a Livorno , vi proponiamo una nostra selezione di cinque film di finzione e cinque ...

Da Maselli a Moretti, da Peppone e don Camillo ai doc su Togliatti: una nostra scelta sul Partito comunista e il suo popolo al cinema per i 100 anni dalla nascita del partito ...

Cinema d’autore senza il partito

Il XVII Congresso del Partito socialista italiano, quello della scissione che diede vita al Pcd’I, fu documentato da un breve film. La tumultuosa assise socialista fu per molti versi rimessa in scena ...

