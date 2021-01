Commercianti del Centro in rivolta | ' Ztl e Zona arancione | così ci uccidono'

dippolitowilma : RT @FerriCosimo: Dl #Ristori: superare il criterio dei codici #Ateco, la strada giusta è quella della rapidità e del criterio della perdita… - RaffaelePizzati : RT @FerriCosimo: Dl #Ristori: superare il criterio dei codici #Ateco, la strada giusta è quella della rapidità e del criterio della perdita… - DaniGenna : RT @FerriCosimo: Dl #Ristori: superare il criterio dei codici #Ateco, la strada giusta è quella della rapidità e del criterio della perdita… - Giordano218 : A tutti i commercianti, albergatori ristoratori, PMI ed italiani con un pò di cervello salvatevi questo video quand… - nat6913815295 : @conteDartagnan La signora ha dimenticato che da 20anni e più si fotte uno stipendio immeritato e se la chiamano pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Commercianti del

Leggo.it

È l’attrice Maria Pia Timo la protagonista del nuovo video della campagna di comunicazione ‘Ama Faenza’, presentato ieri in anteprima, girato nelle vie del centro della città. Lo spot fa parte del pro ...Se ne è andata, in punta di piedi, lasciando un vuoto immenso. Simonetta Simonetti (nella foto), 66 anni, era una dipendente storica di Confcommercio Imprese, conosciutissima in città, da tanti commer ...